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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Sivas merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda halen görevde bulunan 7 asker gözaltına alındı. 

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas, Ankara, Bingöl, Yozgat, Kırıkkale, Siirt ve Samsun'da halen görevde bulunan örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan 1'i üsteğmen ve 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu yakalanan ve Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan örgüt yöneticileriyle haberleştikleri de tespit edildi.
 

İHA

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