FETÖ’den 1 öğretmen tahliye oldu Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan Aktif Eğitim Sen üyesi 9 öğretmenin duruşması görüldü.

19 Ocak 2017 Perşembe 09:23