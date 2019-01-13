Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Fırat Kalkanı Harekatı ile Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) alınan Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yaparken geçtiğimiz gün odasında ölü olarak bulunmuştu. Geçtiğimiz gece cenazesi memleketi Sivas’ın Şarkışla ilçesine getirilen İmamgiller için bugün öğle namazının ardından kaymakamlık önünde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi İmamgiller'in biyografisi okundu.



İmamgiller'in HYSK Başmüfettişi olan kardeşi Hüseyin Turgut İmamgiller, “Tek tesellim yüce devletimizin tekrar barış ve huzur getirdiği o topraklarda barış ve huzur için hizmet ederken görevinin başında vefat etmesidir” dedi.

İmamgiller'in dönem arkadaşı olan Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar ise, “Vakur duruşu ile örnek davranışları ile görevde bulunduğu uzun yılların bilgi birikimi ile ülkemiz için çok önemli bir değerdi” diye konuştu.

Sivas Valisi Salih Ayhan de yaptığı konuşmada, “Vakur duruşu ile bir yiğidimizi ebedi istirahatgahına gönderiyoruz. Çalıştığı her yerde gönlü ile yüreği ile kararlılığı ile hizmet etmiştir. Ölüm acıdır, hele genç yaşta gelince daha acı oluyor. Ancak üstat Necip Fazıl diyor ki, ‘Ölüm güzel şey, perde arkasından haber, hiç güzel olmasıydı ölür müydü peygamber.' Bundan sonra ailesi ailemiz, kardeşleri kardeşimizdir” dedi.



Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Tayyip Koçer cenaze namazını kıldırdı. Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Gaziantep Valisi Davut Gül, siyasiler, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İmamgiller'in Türk bayrağına sarılı naaşı ilçe mezarlığına defnedildi.

