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Gelin almaya giden konvoy kaza yaptı: Damat, annesi ve amcası öldü

Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye giden konvoy Kırşehir'de kaza yaptı. Kazada damat, annesi ve amcası hayatını kaybetti. 

Gelin almaya giden konvoy kaza yaptı: Damat, annesi ve amcası öldü

Alınan bilgiye göre, düğün konvoyundaki Cesim Çarboğa idaresindeki 16 LVB 36 plakalı otomobil ile Hüseyin Çarboğa yönetimindeki 16 SMR 47 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında kara yolu kenarında dinlenmek için durdu. Karşı şeritten gelen Kadir Yücegöğ idaresindeki 06 GE 4060 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle damat Ferhat, annesi Medine ve amcası Eşref Çarboğa hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gülşen, Nuriye ve Hasan Hüseyin Çarboğa, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

İHA

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