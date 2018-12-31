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Genç Kadının Ölümünde Karbonmonoksit Şüphesi

Sivas'ta kendisinden iki gündür haber alınamayan kadın yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emin Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek başına yaşayan Nagihan Gümüş'ten (33) iki gündür haber alamayan Sakarya'da yaşayan ailesi arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Ev sahibi İbrahim Şahin ile birlikte eve gelerek içeriye giren arkadaşları Gümüş'ü evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. Daha durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bekar olan Gümüş'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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