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"Gönül Dağı" ile yaşlılara yardım eli uzandı

Kırşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezince yürütülen ‘Gönül Dağı Projesi’ ile yalnız ve yaşlı kimselere yardım eli uzatıyor.

"Gönül Dağı" ile yaşlılara yardım eli uzandı
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında gönüllülerden bir ekip kurularak, kentte yalnız ve yaşlı kişilere yardım eli uzatıldığını belirtti.
Projeyle ihtiyaç sahibi olanlara erzak yardımı yapılmasının yanı sıra temizlik ihtiyaçlarının görülmesi ve çeşitli sosyal ortamların sağlanmaya çalışıldığını dile getiren Bahçeci, projede yapılan ev ziyaretleriyle yaşlı ve kimsesiz kişilerin yalnızlıklarına da ortak olunduğunu ifade etti. 
Proje sayesinde çok sayıda ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdüklerini belirten Bahçeci, şunları kaydetti:
"Aile Yaşam Merkezinin yürüttüğü Gönül Dağı Projesi ile yalnız ve yaşlı kişilere destek olmaya devam ediyoruz. Paylaşmanın, yardımlaşmanın, birilerinin yüreğine dokunmanın en güzel örneğini Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde 'Veren el alan elden üstündür' diyerek belirtmiştir. Ne kadar paylaşırsak, o kadar mutluluklarımız artar, zenginleşir hayatımız, sevinçlerimiz. Biz de paylaşarak, vererek, birilerinin kalbine, ruhuna dokunarak mutlulukların daha da artacağını düşünüyoruz. Projeler sayesinde bilmediğimiz, tanımadığımız insanların hayatlarına dokunuyoruz. Onların yüzünde gördüğümüz ufacık mutluluk bizim için en büyük mutluluk oluyor."
AA
 
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