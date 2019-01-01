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Gözü Andıran Gizemli Göller Havadan Görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyündeki gözü andıran gizemli göller havadan görüntülendi.

Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyünde gözü andıran Ağgöl ve Karagöl havadan görüntülendi. Canova köyüne 1.5 kilometre mesafede bulunan 70 metre derinlikte yer alan Karagöl, gölü çevreleyen ağaçlarla göz ve üzerindeki kaşı andırıyor. Havadan bakıldığında ise 50 metre uzaklığındaki Ağgöl ile birlikte çift göz bütünlüğü oluşturuyor. Yaz aylarında kara ve turkuaz renkleri, içerisinde barındırdığı balıklarla dikkat çeken göller kar altında da görülmeye değer bir manzara oluşturdu.

Canova köyü sakinlerinden Ali Toprak, her iki gölün de doğal olduğunu belirterek, “Burası Karagöl Yenice köyü ile bizim köy arasında kalan doğal bir göl. Burada bir canlı bir hayat var. Doğayı besliyor. Hayvanları, kuşları, ördekleri ve yabani hayatı destekleyen bir göl” dedi.
Yaz aylarında ve kış aylarında görülmeye değer güzelliğe sahip olan göllerin krater gölü olduğu tahmin ediliyor. Göllerin her ikisinin de taşıdığı su zeminden geliyor. Karagöl’ün yer altından mağaralarla farklı göller ile bağlantısı olabileceği düşünülüyor.
 

İHA

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