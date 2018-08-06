Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gurbetçilerin bulunduğu otomobil takla attı: 6 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde içerisinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Gurbetçilerin bulunduğu otomobil takla attı: 6 yaralı

Kaza, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Yener (33) yönetimindeki B HH 9695 plakalı gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil, Gökçimen Mahallesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak duble yol çalışmalarının devam ettiği toprak şeride taklalar atarak devrilen ve ters dönen otomobildeki sürücü ile Halil İbrahim (65), Türkan (63), H.E.Y. (8), Hasan ve Onur Güler (19) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar araçtan çıkartılırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 


Oğlunun başından ayrılmadı 
Bu sırada sedyede yatan H.E.Y.’nin babası oğlunun başından bir an olsun ayrılmadı. Baba oğlunun başında beklerken, vatandaşın biri de çocuğunun üzerine şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar sedye ile acil servise alınmak üzere ambulanstan indirildiği esnada anne ve babasıyla hastaneye yakınlarının durumunu görmeye gelen ve yaralı dedesini görmek isteyen çocuğun çığlıklar atarak gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Küçük çocuğu kucağına alan anne ve babası, "Durumu iyi, kötü bir şey yok” diyerek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriKonyaBeyşehir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.