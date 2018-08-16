Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gurbetçilerin otomobili takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gurbetçilerin otomobili takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesi Şekerköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Ankara istikametine giden Mehmet Tekkanat idaresindeki 792 ABG 49 yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole indikten sonra takla atmaya başlayan otomobil, yol ortasına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Tekkanat ve araçta bulunan Seda Yalman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şiha Y. (47), Saadet S. (44), H.Y. (11), Y.Y. (17) ve S.Y. (14) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya’ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriAnkaraşereflikoçKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.