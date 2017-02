Hastalar eczanede ilaç bulamıyor Aksaray’da hastanelerde muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için eczanelere giden vatandaşlar, doktorun reçeteye yazdığı birçok ilacı bulamıyor. Mağdur olan vatandaşlar eczacılarla karşı karşıya gelirken, eczaneler ise ilaçlara yapılacak zam öncesi firmaların bazı ilaçları göndermediğini ileri sürdü.

Aksaray'da ilaçların bulunamaması eczacı ve vatandaşı karşı karşıya getirirken, birçok ilaca 20 Şubat tarihinde zam yapılacak olmasının ilaçların bulunamamasına neden olduğu iddia edildi. İlaçlarını alamayan vatandaşlar eczanelere ateş püskürürken, mağduriyetin 20 Şubat’a kadar süreceği belirtiliyor.



"Firmalar zam yapılacak diye ilaç göndermiyor"

34. Bölge Aksaray Eczacılar Odası Genel Sekreteri Hüseyin Kaymak, bazı ilaçların piyasaya sürülmediğini belirterek, bunun nedeninin de ilaçlara yapılacak olan zam olduğunu söyledi. Eczanelerde ilaç veremedikleri hastalarla karşı karşıya geldiklerini belirten Kaymak, “Şu anda piyasada bir ilaç yokluğundan bahsediliyor. Doğrudur, birçok ilaç piyasada yok. Mesela tansiyon gruplarından, alerji gruplarından, ağrı kesicilerden bile olmayanlar var. Bunun sebebi olarak eczaneler görülüyor ama eczanelerde böyle bir durum yok. Çünkü bizim eczanelerimizde hastaya verecek ilaç bulamıyoruz maalesef. Sebebi de depoda ilaç yok. Depo bize şöyle söylüyor; 20 Şubat tarihinde ilaçlara zam gelecek. Zam geleceği için firmalardan ürün gelmiyor. Hasta bize geliyor ve ilaca ulaşamıyor. Bunun sebebi de dediğim gibi firma kaynaklı.



"Eczanelerimizdeki tüm stokumuzu bakanlık görebiliyor"

Kaymak açıklamasının devamında, "Eczanelerimizdeki tüm stokumuzu bakanlık görebiliyor. Biz de hangi ilaç var, hangi ilaç yok bakanlık bunları görebiliyor. Ama eczanelerin ilaç vermeme gibi bir lüksü yok yani. Her ilacı biz hastaya mümkün mertebe veriyoruz. Mesela 2 aydır piyasada olmayan ilaçlar var. Zam gelecek diye 10 gündür olmayan ilaçlar var. Bunun sebebi firma kaynaklı. Muadili olmayan ilaçlar var mesela. Muadili olmayan ilaç olunca da hastanın reçetesini eline veriyoruz eczane eczane geziyor hasta. Tabi sonuçta da bulamıyor, çünkü ilaç yok. 20 Şubat tarihinde pat diye ilaçlar geliyor ama. Zammın ardından firma bir anda ilaçları gönderiyor. Zam yapılınca ürünler geliyor. Sıkıntı şu işte, firma 10 gün sonra satacağı ilacı yüzde 10 karla satacağı için göndermiyor depolara. Maalesef ürün de piyasalarda bulunmuyor. Hastalarda bu noktada mağdur oluyor. Bizlerde mağdur oluyoruz. Çünkü hastalarla biz muhatap oluyoruz. Biz ilaç veremeyince hastalar bize sıkıntı yaşatıyor. Bizler de eczacılar olarak mağduruz. Bulunmayan ilaçlar arasında prostat grupları, tansiyon ilaçları, alerji gruplarında ilaç yok. Kendi yeğenim geldi ona bile ilaç veremedim” dedi.



"Reçetedeki ilaçları veremiyoruz"

Eczacı Hasan Büminhan Yavuz ise bazı ilaçların piyasada bulunmamasından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Bazı ilaçların piyasada olmaması sıkıntı oluşuyor. Bunun sebebi de dolar ve euro kurundaki yükselmeye bağlı ilaç fiyatlarına Şubat ayının 20’si gibi zam yapılacak. Bu nedenle de büyük ihtimalle firmalar, çok az bir ihtimalle depolar ürünleri piyasaya vermiyor. Gerçi depolara sorduğumuz da bulduğumuz ürünleri bizlere eşit adil paylaştırmaya çalışıyorlar. Her eczaneye eşit miktarda göndermek gibi bir çabaları var. Dolayısıyla depodan kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. Üretici firma 20 Şubat’tan sonra ilaçları zamlı satacağı için bazı ürünleri piyasaya vermiyor. Hastalar geliyor reçeteleri yazılmış, arıyoruz ürünü bulamıyoruz. Elimdeki raftaki ürün bittikten sonra yerine yenisini koyamıyoruz. Yerine yenisi gelmiyor. Bunun gerekçesi de ilaç fiyatlarında artış beklentisi. Doktorlar reçeteyi yazıyor, orada bir sorun yok. Eczanelerde ellerinde olan ürünleri veriyor, bir şekilde yerine ikame edecek ürünleri de bulabiliyoruz ama bazı ürünlerin yerine ikame edebilecek ürünlerde yok” diye konuştu.

İlaçlarını bulamayan vatandaşlar ise konunun bir an önce çözülmesini istiyor.

İHA