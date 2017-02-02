Hırsızlar kuyumcuda yakalandı Aksaray'da, çeşitli tarihlerde ev ve iş yerinden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Asayiş ekipleri, son bir hafta içinde 2 ayrı mahallede gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ev ve iş yerlerinden ziynet eşyası çaldığı ileri sürülen M.A. (23) ve C.A.D'yi (23) Minarecik Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda gözaltına aldı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

