"Hobbit evleri" tatil köyüne dönüşüyor

Sivas Belediyesince inşa ettirilen ve "Hobbit evleri" olarak da adlandırılan yamaç evlerinin sayısı artırılarak, bölgenin tatil köyüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sivas Belediyesi, yurt içi ve dışından ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit evleri"nden esinlenerek yaptığı yamaç evlerinin yenilerini inşa ediyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Çin ve Japonya'dan da turistleri ağırlayan 6 "Hobbit evi" talebi karşılayamayınca yenilerinin yapımına başlandı.

Paşabahçe Mesire Alanı'nda yapılan doğayla iç içe evlerde, bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası ve banyo bulunan 1+1 olarak inşa edilen evlerin mimarisi görenleri hayran bırakıyor. Evler günlük 120 liraya kiraya veriliyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paşabahçe Mesire Alanı girişine yapılan yeni Hobbit evlerinin yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İlkbaharda peyzajın tamamlanmasıyla çok nezih ve güzel bir ortam oluşacağını dile getiren Aydın, Paşabahçe'nin Sivas'ın en güzel mesire alanlarından birisi olduğunu vurguladı.

Aydın, bölgeyi turizme katkı sunacak şekle dönüştürmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda müsait ve uygun yamaçlara 70 metrekare gömme evler yaptıklarını ifade etti.

Hobbit evi sayısını 50'e çıkartmayı planladıklarını belirten Aydın, "Hobbit evlerine çok güzel ilginin olduğunu görüyoruz. Bu projeyi yaparken bu kadar yoğun ilgi olacağını fazla düşünmemiştik, şehre farkındalık katmak amacıyla bu çalışmayı başlatmıştık. Görüyoruz ki gerek Türkiye genelinde gerekse yurt dışından çok büyük bir ilgi var. Bu ilgi de bizim yeni ve ilave çalışmaları yapmamızı bir yerde zorunlu hale getiriyor." dedi.

Hobbit evlerine Uzak Doğu ülkelerinden ilgi

Aydın, numune olarak yapılan 6 "Hobbit evi"ne uzak ülkelerden dahi talebin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinden ilginin olduğunu görüyoruz. Avustralya, Singapur gibi Türkiye'ye çok uzak ülkelerden de zaman zaman talepler alıyoruz, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Amacımız ileride burasını bir tatil köyü şekline dönüştürmek. Buraya zenginlik katacak, dışarıdan gelen insanların ilgisini çekecek farklı aktiviteleri ve konseptleri de bu kapsamda planlıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Gelecekte tahmin ediyorum herkesin ilgisini çeken ve tatilinin bir bölümünü geçirmek istediği tercih edilen bölgelerden birisi olacak çünkü şehre yakın olması ve ulaşımın kolay olması çok büyük bir artı. Tamamen doğal bir ortamdasınız, gece ve gündüz ayrı bir güzelliği var. Böyle bir yerde birkaç gün insanın dinlenmesi tahmin ediyorum başka bir yerde birkaç hafta dinlenmesinden daha da verimli olacaktır."

İnsanların daha çok doğayla iç içe ortamlarda tatil yapmak istediğine dikkati çeken Aydın, "Özellikle Uzak Doğu'dan Japonya, Tayland ve Çin gibi ülkelerden de buraya gelenler oldu. Onlar çok hayran kalıyorlar, çok beğeniyorlar. Sayımız çok fazla olmadığı için belki turlar şeklinde henüz ziyaretçi alamıyoruz ama zaman içerisinde bunlar olacak." diye konuştu.

Aydın, Paşabahçe Mesire Alanı içerisinde her türlü tesisin bulunduğunu, Hobbit evleri içerisinde de mutfak, yatak odası, oturma odası, banyo, tuvalet ve teras gibi donatıların yer aldığını ifade etti.

Alanın bir an önce tamamlanmasını arzuladığını dile getiren Aydın, doğayı seven ve iç içe olmak isteyen aileleri Hobbit evlerine davet etti.

AA