Hobi bahçesinden turşu üretiyorlar

Sulakyurt Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezine ait yerleşkede örnek bir bahçe oluşturuldu. Fideler dikildi, sulandı ve diğer tüm hizmetlerin sonucunda mahsul alınmaya başladı. Bahçeden elde edilen sebzelerin fazla olması turşu yapılması fikrini oluşturdu. Turşunun özel bir tadının olması için örnek bahçedeki sebzelerin yanı sıra doğal ürünler ve Kastamonu’dan sarımsak, Çankırı’dan tuz getirildi ve ayrıca kuyu suyu kullanıldı. Sebzelerin toplanmasının ardından hazırlıklar yapıldı.

Köyün kadınları ile birlikte turşu yapan Kaymakam Yunus Emre Vural, “Oluşturduğumuz örnek bahçemizde salatalık, biber, domates gibi malzemeler elde ettik. Mahallelimizle bir araya geldik acaba biz bunlardan ne ortaya çıkarabiliriz diye. Kendileri yüzyıllardan beri süregelen bir gelenekle çok güzel bir turşu elde ediyorlar” dedi.



“Salatalıkları Çankırı’dan sarımsak, Kastamonu’dan getirdiğimiz tuz ile buluşturduk”

Kaymakam Vural şöyle devam etti:

“Bu turşunun özelliği suyunun içilmesi. Ayrıca 'limon mu, sirke mi' tartışmasına son verip bütün doğal malzemeleri bir arada bulundurmasıydı. Elde ettiğimiz salatalıkları Kastamonu’dan getirdiğimiz sarımsakla, Çankırı’dan getirdiğimiz tuz ile buluşturduk. Yine kendi bahçemizden çıkardığımız kuyu suyu ile beraber doğal mineralli bir suyla bir kap içerisinde bir araya getirdik. Öncelikle bizim amacımız bu sene için bir marka oluşturmak. Kendi ilimiz protokolüne ve ilçemize bunu dağıtıp vatandaşımızın beğenisini kazanmak istiyoruz. İlk ürünlerimizi elde ettik ve şu an için çok güzel bir geri dönüş yakaladık. Umarız bu sene içerisinde bu ürünümüz Kırıkkale içerisinde tanınır hale gelecek” diye konuştu.

Turşunun nasıl yapıldığını anlatan ev hanımı Gülten Yurt ise, “Önce temizliyoruz, yıkıyoruz, şokluyoruz sıcak su döküp, ondan sonra soğuk su ile yıkıyoruz. Sarımsağını, sirkesini, biberini, şeker koyuyoruz, tuz koyuyoruz elma koyuyoruz. Bunlarla karışım yapıyoruz bidonlara dolduruyoruz. Hazır alması güzel olmuyor. Alışmışız biz kendi yaptığımıza. Hazır aldığımızı yiyemiyoruz” şeklinde konuştu.