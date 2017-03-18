İki çocuğunu kaybetti, diğerlerini kurtarma mücadelesi veriyor

Sincan Fatih Mahallesi'nde yaşayan Celil Uslanmaz'ın kızı Sema Uslanmaz, 2005'te ortaokul 8. sınıfta eğitim gördüğü okulda, diğer kızı Melike Uslanmaz da geçen yıl nisan ayında 19 yaşındayken çalıştığı iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acılı baba Uslanmaz, AA muhabirine yaşadığı dramı ve aynı hastalığa sahip diğer iki çocuğunu kurtarma mücadelesini anlattı.

"Kızım Sema evden çıkıyor, güle oynaya okula gidiyor, yarım saat sonra haber geliyor, 'çocuğunuz öldü' diye. Onda gizli kalp varmış, yaşasaydı şimdi 28 yaşında olacaktı." sözleriyle 12 yıl önce en büyük kızını kaybettiği günü aktaran Uslanmaz, onun vefatından iki sene sonra diğer kızı Melike'de de aynı hastalığın ortaya çıktığını söyledi.

Melike Uslanmaz'ın Sincan'da bir tekstil mağazasında çalıştığını, geçen yıl iş yerinde kalp krizi geçirdiğini ifade eden Celil Uslanmaz, yere yığılan kızı için önce bir eczacının çağırıldığını, 112 Acil Servis ekiplerine 17 dakika sonra haber verildiğini anlattı. Uslanmaz, yaşananların iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiğini belirtti.

Uslanmaz, "Sonra ben taksi ile çocuğumu iş yerinin 200 metre yakınındaki tıp merkezine götürdüm. Oranın ambulansı ile Sincan Devlet Hastanesine getirdik. Doktor bir umut diye müdahale etti ama 'Zaten çocuk geldiğinde ölmüştü.' dedi." ifadelerini kullandı.

"Kızım Fatma çok korkuyor"

İki çocuğu daha olduğunu belirten Uslanmaz, çocukları ve eşine, yapılan testler sonucunda kalp hastalığı teşhisi konulduğunu, böylelikle ailede genetik olarak bu rahatsızlığın bulunduğunu anladıklarını ifade etti.

Uslanmaz, "Ömür boyu kullanmaları için ilaç verdiler. İki kızımdan sonra çok korkmaya başladım. Şu anda lisede okuyan kızım Fatma da aynı durumu yaşamaktan çok korkuyor." diye konuştu.

Eşi Nedime, kızı Fatma ve ilkokul birinci sınıfta okuyan oğlu Eyüp Uslanmaz'da da kalp rahatsızlığı çıkmasının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Uslanmaz, çocuklarının tedavisi için desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Uslanmaz, "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Devlet büyüklerinden, hayır sahibi insanlardan yardım bekliyorum. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın." ifadelerini kullandı.

AA