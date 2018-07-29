 “İletişimci potansiyeli olan arkadaşlarımızın projelerini destekleyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) düzenlediği 4. Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.



Törende gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun birikim ve tecrübesini gençlerle buluşturmasının önemini vurguladı ve gençlerin iletişim alanında varlık göstermelerinin Türkiye adına umut verici bir durum olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, “İletişim; sanat, bilim, spor gibi kültürlerarası bağları kuran köprülerin önemli bir parçasıdır. Bugün burada bizlere umut vaat eden sizler, gelecekte kendinize özgü dil ve bakışla işte bu köprünün mimarı olacaksınız” dedi.



İletişimin günümüz dünyasındaki önemini de dile getiren Kasapoğlu, “İletişim üzerinden dünyayla bütünleşirken, bireylerin ve toplumların yerel karakteri muhafazası bu noktada oldukça önemli. Aksi takdirde küreselleşme, kültürleri tek tipleştiren bir sisteme dönüşüyor” ifadelerini kullandı.



“Bir pergel misali dünyayı dolaşacağız”



Gençlerin Türkiye’nin sahip olduğu zengin mirası iyi öğrenmesi gerektiğini belirten Kasapoğlu, “Bunun için bir ayağımızı kendi medeniyetimizde sabit kılarak, diğer ayağımızla bir pergel misali dünyayı dolaşacağız. Bunu başarabilmek, günün gerektirdiği teknik donanımın yanında; binlerce yıllık kültürel birikimimize hakim olmayı gerektirmektedir” şeklinde konuştu.



TRT’nin Türkiye ve gençler adına önemli bir göreve sahip olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “TRT, kendi medeniyet birikimimizin ürünlerini dünyaya tanıtmakta yüz ağartıcı hamleler gerçekleştirerek, Türkiye’nin dünyaya açılan dili olmuştur. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’i çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizin iletişim alanında kazandığı saygın isimler için bu kurum dün nasıl bir okul, bir üniversite olduysa bugün de gençlerimizin donanımı için eğitici, öncü rolünü başarıyla sürdürmektedir. Gençliğe büyük önem veren Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, ‘Sorgusuz, sualsiz itaat eden bir gençlik değil neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her tür donanıma sahip bir gençlik’ ülkemizin yarınlara bırakacağı en kıymetli mirastır.”



“Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerin bakanlığıdır”



Türkiye’nin yarınlarına uzanan yolu gençlerle birlikte yürüyeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin hiç hak etmediği halde dünyada maruz kaldığı haksızlıkları tersine çevirmek yine siz sevgili gençlerimizin dünya ile kuracağınız doğru iletişim sayesinde mümkün olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız siz gençlerin bakanlığıdır. Bu aidiyeti samimiyetle hissetmeniz ve önerilerinizle, tekliflerinizle ve hatta ikazlarınızla bizleri desteklemeniz en büyük arzumuzdur’’ açıklamasında bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı proje destek ofisleri kuruyor



Bakan Kasapoğlu’ndan gençleri heyecanlandıran bir de müjde geldi. Kasapoğlu, “Arkadaşlarımızın çalışmalarını ilgiyle takip ettim. Geleceğimizin iletişimcileri adına, yarınlarımız adına ümitlerim arttı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak proje destek ofislerimizi tesis edeceğiz. İletişimci potansiyeli olan arkadaşlarımızın projelerini, özgün çalışmalarını en yakın zamanda destekleyeceğiz. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek, bilim, sanat, spor, edebiyat alanlarında fikir ve projelerine destek sağlamak için daima sizlerin yanınızdayız” dedi.



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışma, "Sesli-Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı ile İnternet Yayıncılığı" olmak üzere 4 ana dal ve 10 alt kategoriden oluştu.

