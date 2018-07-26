Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İşçileri taşıyan servis yoldan çıkarak bariyerlere çarptı: 7 yaralı

İşçileri taşıyan servis yoldan çıkarak bariyerlere çarptı: 7 yaralı Sivas İl Özel İdaresi işçilerini taşıyan servis aracı yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 1’i ağır 7 işçi yaralandı. 

İşçileri taşıyan servis yoldan çıkarak bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Sivas- Kayseri karayolu 8. kilometresinde Hasbey köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Kayseri istikametine gitmekte olan İl Özel İdaresi işçilerini taşıyan servis aracı yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan araç takla atarak durdu. Kazada araçta bulunan işçilerinden A.B., N.S., M.S., V.G., K.K., A.R.D. ve M.A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan M.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriKazaAsayişSivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.