İŞİNİ SEVEREK YAPAN KADIN POSTA GÜVERCİNLERİ

Dağıtım üssü Kayseri’den gelen gönderileri mesaiye başladıktan sonra erkek personelle birlikte hazırlayan 4 kadın, her sabah tebligat, kurye, kargo, kayıtsız mektup ve APS dağıtımı yapıyor.





Kırşehir’de 4 kadın görevli Tuğba Çifter, Rabia Bahadır, Aysun Aslan ve Baş Dağıtıcı Vildan Altıparmak, 5 yıldır sokaklarda dağıtım hizmetinde erkek personel kadar görev alıyor. Mesleğini severek yaptığını ifade eden dağıtıcı Rabia Bahadır, mahallesini öğrendiğini ve işinden zevk aldığını söyledi. Bahadır, dağıtım yaptığı mahallenin kendisini kabul ettiğini şu şekilde anlattı:

“Ben, postanede çalışmaktan çok memnunum çok zevki bir iş. Postamı alıp çıkıyorum. Tepkiler çok güzel kadın postacı görmek ilk başlarda yadırganıyordu. Onlar da alıştı. İşimi seviyorum”

Beş yıldır dağıtım işi yaptığını anlatan Tuğba Çifter de, “Kadınların her yönde yapabileceği iş. PTT’ de çalışan abilerim baş müdür herkes uyum sürecinde bana yardımcı oldu. Bu işi yaptığım için de seviyorum. Kırşehir’in postasını arkadaşlarımla birlikte dağıtıyorum. Hizmet vermek güzel bir duygu, kadınların her yönde her işi yapabilir kadınlar da her kurumda her işi başarabilirler” dedi.



Dağıtım servisinde PTT bünyesinde hizmet veren 25 kişi her sabah Kayseri’den gelen gönderileri yerlerine ulaştırmak için hummalı bir hazırlıktan geçtikten sonra 6 adet pikap tarzı araç ve 15 motosikletle Kırşehir merkezde 1 ayda kayıtlı (taahhütlü) mektup, kayıtsız mektup, kargo- APS kurye tebligat dağıtımı yapıyorlar.





Dağıtım servisinde çalışan bir kişi ise günde ortalama 450 - 500 adet gönderimi dağıtımında bulunuyor.



PTT Baş Müdür Vekili Ahmet Eraslan, dağıtım servisi bünyesinde kadın personelin etkili çalışmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Kadın dağıtıcılarımız verimli ve özverili çalışmalar yapmakta. Gösterdikleri özveri ve dikkat yaptıkları diyaloğa da yansıyor. PTT müşterilerine karşı daha sıcak yaklaşımlı ve iletişim açısından daha iyi durumdalar. Dağıtım yapılan mahallelerde bayan ve erkek personelimizle ilgili olumlu geri dönüşler de olmaktadır.”



İHA