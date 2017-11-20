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iSTANBUL’A GiTTiKLERiNi SANAN GÖÇMENLER BAKIN NERDEN ÇIKTI

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan kaçak göçmenler İstanbul'da değil Sivas'ta olduklarını polis ekiplerinden öğrendi.

iSTANBUL’A GiTTiKLERiNi SANAN GÖÇMENLER BAKIN NERDEN ÇIKTI
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde dolaşan 9 kişi otogar polisinin dikkatini çekti. Polis ekipleri yaptığı incelemede şahısların Afgan uyruklu ve yurda kaçak yollarla giriş yaptıklarını tespit etti. Bir otobüs firması tarafından İstanbul diye Sivas'a bırakıldıkları belirlenen göçmenler kimlik tespitleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılacak Kimlik tespitlerinin ardından şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.(İHA)

İşte o göçmenlerden kareler:





 
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