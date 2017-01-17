"İyilik timi" iş başında Niğde'de, Şehit Okan Acar İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 28 öğrencinin oluşturduğu "iyilik timi", hasta ve yaşlıları ziyaret ediyor, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek oluyor, camileri temizliyor.

Gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını yürüten 14 kız ve 14 erkek öğrenci, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin rehberliğinde "mutlu et, mutlu ol" sloganıyla ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişiyor.

Faaliyetlerini haftalık ve aylık olarak yürüten "iyilik timi", ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, hasta ziyaretinde bulunuyor, cami temizliği yapıyor, maddi ve manevi destekle insanların mutlu olmasına vesile oluyor.

Kütüphanede okuma etkinliği de düzenleyen "iyilik timi"ndeki öğrenciler, arkadaşlarına da örnek oluyor. Çevrelerindeki insanlara iyilik yapmak ve yardım etmek için adeta yarışan öğrenciler, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasını amaçlıyor.

Okul Müdürü Mahmut Sami Alboğa, yaptığı açıklamada, "iyilik timi"nin yaklaşık 1 ay önce kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmelerini sağlamak olduğunu aktaran Alboğa, "iyilik timleri"nin haftada bir gün okul çıkışında gönüllülük esasına göre bir araya gelerek değerler eğitimiyle ilgili bir konuyu işlediklerini dile getirdi.

Alboğa, maddi durumu zayıf ailelerin ziyaret edilerek gereken desteğin yapıldığını, özellikle Suriyeli öğrencilere Türkçe'nin öğretilmesi ve toplumsal hayata uyumları noktasında destek olunduğunu ifade etti.

Kütüphanede okuma etkinliği, yetimhane ve hasta ziyareti, cami temizliği gibi iyilik adına her türlü güzel hareketi yapmaya çalıştıklarını dile getiren Alboğa, "Buradan hareketle ben merkezli nesil yerine, biz merkezli, hizmetkar ve sosyal sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Suriyeli Rukiye vefa borcunu ödemek istiyor

Suriye'deki savaş nedeniyle 2 yıl önce Niğde'ye yerleşen ve "iyilik timi"nde yer alan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Rukiye Melehacı da ülkesine çok özlem duyduğunu belirterek, "Suriye'de de buna benzer proje yapmıştık. Sanki Suriye'de yapıyormuşum gibi, burada da kendimi çok iyi hissediyorum. Allah izin verirse elimden geleni yapmak istiyorum. Türkiye'de bana nasıl yardım ettilerse ben de yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

"İyilik timi"nde yer alan öğrencilerden Hatice Nur Örgün de "İnsanlığa faydalı işler yapınca mutluluk hissim artıyor. İyilik timine girmeden önce daha sıradan bir öğrenciydim. Şuan daha fazla iyilik yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Kemal Özdemirli ise time katıldıktan sonra daha çok yardımsever olduğunu, çevresindeki ihtiyaç sahibi insanları fark ettiğini ve harekete geçtiğini dile getirdi.

Rumeysa Tok da "iyilik timi"nde olmayan arkadaşlarının iyilik yapmalarının önünde herhangi bir engel olmadığın ve istedikleri zaman iyilik yapabileceklerini belirtti.

AA

