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Kaderin böylesi dedirten olay

Malatya’da vefat eden babasının cenazesine yetişmek isteyen Mehmet Günay, ailesi ile birlikte Kayseri'de trafik kazası geçirdi. Kazada oğluyla birlikte hayatını kaybeden Günay, aynı gün babası ve oğlu ile birlikte gözyaşları arasında defnedildi.

Kaderin böylesi dedirten olay

İzmir’in Menemen ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan 51 yaşındaki Mehmet Günay'ın Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Babası Aydın Günay (84) yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle vefat etti. Acı haberi alan Mehmet Günay, İzmir'den ailesi ile birlikte yola çıkmak için kendi kullandığı otomobil ile hemen yola koyuldu. 26 Şubat günü yaşanan olayda Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıktı ve şarampole devrildi. Kazada Mehmet Günay ile arabada bulunan oğlu Okan Günay (25) olay yerinde hayatlarını kaybederken, eşi Yasemin ve küçük oğlu Efe Günay ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Talihsiz kaza sonrası otopsi işlemleri tamamlanan baba ve oğlun cenazeleri Malatya'ya getirildi. Babasının cenazesine yetişmek için gelirken kazada ölen Mehmet Günay ve oğlunun cenazelerinin tabutları yan yana konularak cenaze namazları kılındı. Tüm aileyi ve sevenlerini yasa boğan olayda, hastalığa bağlı olarak ölen Aydın Günay ile kazada ölen oğlu Mehmet Günay ve torunu Okan Günay daha sonra gözyaşları arasında şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
 

İHA

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