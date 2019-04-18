Kadınların saçları sanata dönüştü

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencisi Yasemin Güzel, kendi saçını ve çevreden topladığı kadın saçlarını iğneden geçirip, tuvale işledi. Güzel'in kadınların değerini anlatmak ve yaşantısını yansıtmak için yaptığı çalışma yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Güzel, yaklaşık 50 kadından topladığı ve 14 tablonun yer aldığı çalışmasını ‘Saç-Yol-Ma’ ismiyle sergi açarak sanat sevenlerle buluşturdu. Çalışmada kadın saçından yapılmış süpürge ve tespih dikkat çekti.



Kadınlardan saçları toplamak güç oldu

Güzel saçları toplamanın kolay olmadığını belirterek, "Bu serginin amacı kadının ne kadar toplumda değeri, olduğunu kadının bir saçının telinin bile ulaşılmasının ne kadar zor olduğunu anlatmaya çalıştım, çünkü saçları toplamak hiç kolay değildi. Kendi arkadaşlarımdan saçlarını bağışlayanlar oldu. Kuzenimden bağışlayanlar oldu. Ailemden saçlarını verenler oldu ve yaşlı teyzelerden bile sağ olsunlar saçlarını başlayan kişiler oldu. Onların sayesinde ve kendi saçlarım çok uzundu saçlarımı kestim kendi saçlarımı da kullandım. Böyle bir çalışma ortaya çıktı. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl sürdü" dedi.







İğneden saç tellerini geçirerek dikti

Güzel, saçları dikiş iğnesinden geçirerek tek tek diktiğini ifade ederek, "Çalışmalarımın çoğunun dikerek yaptım bildiğiniz dikişi iğnesinden saç tellerini geçirdim ve tek tek diktim bunları tablolarımı. Bazı çalışmalarımda da yapıştırma kullandım ki saç telini hem dikmek hem yapıştırmak gerçekten çok zor. Kadının toplumdaki yerini bir sanat eseri olarak tabloya dönüştürüleceğini duyunca yanımda olan insanlardan böyle bir bağış oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.









Saçlardan süpürge ve tespih yaptı

Güzel, saçları kullanarak süpürge tespih yaptığına değinerek, "Toplumda biliriz hepimiz bir deyim vardır, 'saçlarımı senin için süpürge ettim' gerçekten öyle. Anneler fedakardır kadınlar fedakardır saçlarını çocuklar için aileleri için süpürge yaparlar. Bende o deyimi kullandım ve süpürge yapmaya karar verdim. Tespih yaptım, 'sabır' çalışmanın adı. Sabır olmasının sebebi de hep erkekler elinde tespih taşır. Sabrederler bir şeyleri beklerken çekerler. Aslında kadınlar ömürlerini bekleyerek geçirirler o nedenle bir tespih yaptım ve onların sabrını göstermek istedim. 50 kadın belki daha üstüdür, tam net sayı veremiyorum ama yaklaşık olarak 50 kadın vardır. Tek tek topladım özenle toplamaya çalıştım. Şuan burada 14 çalışma var" şeklinde konuştu.









İki çalışması erken yaşta evlenen kadınlardan oldu

Güzel, iki çalışmanın erken yaşta evlenen kadınların saçlarından olduğunun söyleyerek, "İki çalışmam bohçalar şeklinde erken yaşta evlilik yapan kızların saçlarından alınmış çalışma. Onları bohçalara dikerek aslında kadınların hep hani böyle deyim vardır çeyiz yapman gerekiyor artık genç kız oldun moduna girerler. Aslında o çeyizleri değil de bedenlerini götürdüklerini ima etmek adına bohçaları resim yaptım ve onlara o kızlardan aldığım saçları diktim ve onların sıkışmışlığını bir çıkış aramaya çalıştıklarını göstermek için de çerçevelettirdim" şeklinde konuştu.

