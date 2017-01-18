Kalbi duran işçi kalp masajıyla hayata döndürüldü Nevşehir'de, iş yerinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran işçi Özkan Sarkmaz, 15 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Bir hafta yoğun bakımda tedavisine devam edilen 39 yaşındaki Sarkmaz, eski sağlığına kavuşarak bugün kardiyoloji servisine alındı.

Nevşehir Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nde yapılan müdahale sonrası hayata yeniden adım atan Özkan Sarkmaz ve doktoru, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Şahin, yaptığı açıklamada, hastanın sevki sırasında kalbinin durduğunu, ambulansta ve hastanede 15 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla yeniden yaşama döndürüldüğünü kaydetti.

Hastanın kalp atımının başlamasının ardından anjiyo yapıldığını anlatan Şahin, "Hastamız, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda kalbi durdu. Ambulans ve acil serviste 15 dakika masaj yapıldı, kalbi çalıştıktan sonra 45 dakika süren operasyonla anjiyo yapılarak damarları açıldı." dedi.

Vatandaşları kalp krizine karşı uyaran İsmail Şahin, "Göğsünüzde ağrı olduğunda en yakın sağlık merkezine başvurun. Ayrıca kalp sağlığı için sigaradan uzak durulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Adeta yeniden doğduğun söyleyen 3 çocuk babası Sarkmaz ise iş yerinde çalışırken bulantı hissettiğini, rahatsızlığının artması nedeniyle çağırdıkları ambulansta bilincini yitirdiğini anlattı.

"Hayata yeniden başladım." diyen Özkan Sarkmaz, "İş yerindeyken rahatsızlandım, ambulans çağırdık. Buraya ex olarak gelmişim, zamanında müdahale edilince sağlığıma geri döndüm. Burada böyle bir merkez olmasa ve başka bir şehre sevk edilseydim hayatımı kaybederdim. Bu hizmeti kazandıran devletimizden Allah razı olsun. Hayata yeniden başladım." şeklinde konuştu.

Sarkmaz, kendisiyle yakından ilgilenen hastane çalışanlarına da teşekkür etti.

Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Muhammet Çömçe de açıklamasında, kardiyoloji biriminin Nevşehir'de 5 ay önce açıldığını ve bugüne kadar yaklaşık 600 hastaya anjiyo yapıldığını belirtti.

Kalp masajı ve anjiyo ile hayata yeniden adım atan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Çömçe, Özkan Sarkmaz'ın alkol ve sigara kullandığını, bu durumun genç yaşta kalp krizini tetiklediğini dile getirdi.

Muhammet Çömçe, "Hastamızın duran kalbinde masajla belli bir ritim oluşturulduktan sonra anjiyo yapıldı. Yoğun bakım takipleri sonrası eski sağlığına döndürüldü. Sigara, alkol gibi bazı kötü alışkanlıkları vardı, bu nedenle sağlığı bu hale geldi. Bundan sonraki hayatında sigara ve alkolden uzak duracağına dair bize söz verdi. Bundan sonra ailesiyle sağlıklı bir yaşam sürecek." diye konuştu. AA

