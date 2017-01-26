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Kalehöyük'te yeni müze alanı çalışmaları

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kalehöyük'te yeni müze alanlarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kalehöyük'te yeni müze alanı çalışmaları
Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya Hükumetinin "Kültürel Mirası Koruma Projesi" çerçevesinde Kaman ilçesine yaptığı Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin, kazı alanlarının artması ve Japon bahçesinin yapılmasıyla artan yoğun ilgiye cevap veremeyeceğinin öngörüldüğünü ifade etti.
Kalehöyük'te yeni bir müze binası yapılması için ilgili makamlarla görüşmelerde bulunduğunu aktaran Arslan, 2011 yılında en iyi yeşil müze ödülü alan müzenin, 2012 yılında da Avrupa'da yılın müzesine aday gösterildiğini hatırlattı.
Arslan, 2010 yılında hizmete açılan müze ve Japon bahçesinin yılda ortalama 80 bin ziyaretçi ağırladığına dikkati çekerek, bölgede Çağırkan Kalehöyük, Yassıhöyük, Bükülü Kale ve merkez kazılarının bulunduğunu, kazılardan çıkan eserlerin sergilenebilmesi için yeni müze alanlarına ihtiyaç olduğunu kaydetti.
AA
 
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