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Kalp Krizi Geçirdiği Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesiyle takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kalp Krizi Geçirdiği Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kayseri-Malatya D-300 karayolu Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y. (52) idaresindeki 58 AAE 833 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Ahmet D. (46), Celal A. (58), Yiğit Ü. (19) ve Hakkı Ü. ise (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

İHA

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