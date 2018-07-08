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Kaman Emniyetinden kask uygulaması

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde motosiklet kullanıcılarının güvenliği için kask uygulaması yaptı. 

Kaman Emniyetinden kask uygulaması

Kırşehir'in Kaman İlçesinde yapılan uygulamada ilçe genelinde 37 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. 

Motosiklet kullanma kurallarına uymayan 12 sürücü hakkında cezai işlemin uygulandığı uygulama ile motosiklet kullanıcılarının güvenliğinin üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. 

Uygulamaları kontrol eden Kaman İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek ise motosiklet sürücülerinin hayatlarını tehlikeye atmamaları için kask takmayı ihmal etmemeleri hakkında ilçe genelinde çalışmalarını arttırdıklarını söyledi. 

İHA

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