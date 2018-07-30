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Kamyonetin tabanındaki gizli bölmede kaçak sigara çıktı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin tabanına gizlenmiş bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 

Kamyonetin tabanındaki gizli bölmede kaçak sigara çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana-Aksaray karayolunda rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphe üzerine Suriye uyruklu Ali M. (32) idaresindeki Ankara plakalı kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, kamyoneti aramak için noktaya çekti. Araç içerisinde geniş çaplı arama yapan ekipler, aracın tabanına yapılmış bir bölme tespit etti. Uzun uğraşlar sonucu aracın tabanına yapılmış gizli bölmeyi açan polis ekipleri, bölmede bin 850 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi. Sigaralara ve araca el koyan polis, gözaltına aldıkları sürücü Ali M.'yi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan sürücü mahkemece gümrük kaçağı sigara nakletmek ve bulundurmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İHA

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