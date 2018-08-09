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Kapadokya Üniversitesinde sağlık çalıştayı düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa yerleşkesinde Kayseri’de algılanan sağlık ve saplık hizmetleri kullanımındaki değişim konulu çalıştay düzenlendi 

Kapadokya Üniversitesinde sağlık çalıştayı düzenlendi

Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu konferans salonunda düzenlenen çalıştayı Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kayseri Sağlık İl Müdürü Ali Rıza Benli, Nevşehir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi İlkay Akün ve sağlıkçılar katıldı.

Kapadokya Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar böylesine önem arz eden bir çalıştaya ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı son derece mutluyum. Çalıştayın ilimize hayırlı olmasını dilerim diye konuştu. 
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın konuşmasının ardından çalıştay konuşmalar ile devam etti. 
 

İHA

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