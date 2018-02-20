Kapadokya’da Çinli turist beklentisi

Bölgedeki turistik tesislerde, Uzakdoğulu konukları en iyi şekilde ağırlayabilmek için hazırlık yapılıyor. Doğal kaya oluşumları, peribacaları, yer altı kentleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla geniş bir alan üzerindeki kültürel zenginliklerle her sene yüz binlerce turisti ağırlayan Kapadokya, bu yıl geçen yıllara kıyasla sayıca çok daha fazla Çinli turisti konuk etmeyi hedefliyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz, Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" olmasından dolayı bu ülkeden Türkiye'ye gelecek turistlerin neredeyse tamamının Kapadokya'yı da ziyaret edeceğini belirtti.

Çinlilerin, tarih ve kültür turizmine önem verdiğini dile getiren Durmaz, turizmde yaşanacak hareketliliğin iki ülke arasındaki ilişkilere de olumlu yansıyacağına inandığını kaydetti.

Beklenilen yoğunlukla ilgili hazırlık çalışmaları yapıldığını söyleyen Durmaz, "Çinli turistler, İstanbul, Pamukkale ve Kapadokya'yı tercih ediyor. Bu yıl bölgemizde, büyük bir Çinli turist yoğunluğu bekliyoruz. Kapadokya'da Çin lokantaları açılıyor. Sıcak hava balonu, at ve deve turları ile ATV araç turlarında yaşanacak yoğunluk nedeniyle Çinlilere uygun aktiviteler konusunda organizasyonlar hazırlandı." dedi.

Durmaz, Kapadokya'da, 2018 yılının "Çin yılı" olarak bölge turizm tarihine geçecek bir sezon yaşayacağını öngördüklerini ifade etti.



Kurum Haberi