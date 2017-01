Kar yağışı üreticiyi sevindirdi Aksaray’ı etkisi alan kar yağışı üreticileri sevindirdi. Ticaret borsasında ise hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Aksaray’ın son 15 yıldır bu kadar yağış almadığını belirten Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilmesi için suya ihtiyacımız var. Bu yıl beklediğimiz kar yağış oranını aldık. Bundan sonraki yıllarda da aynı yağış oranı alırız ki su seviyemiz yükselir. Bundan sonra da su sıkıntısı çekmeyiz. Yağışlar üretici için de umut oldu. Bol ve bereketli ürünler alacaklar. Su seviyesinin yükselmesi tarımı daha da kolaylaştıracaktır. Üreticilerin damlama ve sulama sistemlerine ağırlık vermeleri gerekmektedir” dedi.

Borsanın genel anlamda hububat ağırlıklı çalışmalar yaptığını kaydeden Özkök, “Aksaray hayvancılık popülasyonu yönünden, geniş bir hizmet alanına sahip olduğundan, yem ve hayvancılık sektöründe olan üreticilerimiz ağırlıklı ezme, arpa ve yemi üretmek için, şuanda ofis stoklarından da arpa çeker durumundayız. Tüccarlarımızın elinde yeteri kadar arpa mevcuttur. Türkiye’nin muhtelif illerine şuanda arpa sevkiyatı borsamızda sürekli olarak her gün en az on araba ile yapılıyor. Bununla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tüccarlara ve yem fabrikalarına aynı zamanda da besicilere arpa satışlarını devam ettiriyor. Bundan dolayı hububat alım ve satımlarında her hangi bir sıkıntı yoktur. Fakat kış mevsimindeyiz. Borsa olarak stokları şuanda eritmekteyiz. Üreticinin ve esnafın elinde fazla ürün kalmadı. Borsa olarak stok ürünlerini satıyoruz” diye konuştu.

İHA