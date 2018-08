Karakaya: "Nice Bedirhan'lar, Mustafa'lar yetişecek"

Karakaya, "Allah devlet büyüklerimize zeval vermesin. Çok teşekkür ediyorum. Acımızı bir nebze olsun hafifletmek için çok gurur verici bir proje yapmışlar. Buradan nice Bedirhan'lar, Mustafa'lar çıkacak" dedi.

Yüksekova'da 31 Temmuz'da, eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı görev yaptığı üs bölgesinde ziyaret ettikten sonra kendi kullandığı otomobiliyle dönerken PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan Bedirhan Mustafa'nın ismi Sivas Valiliğin girişimleriyle Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anaokuluna verildi. Eşinin doğum gününü mezarı başında kutlamak için Şarkışla'ya gelen Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, babası Mustafa Karakaya ile birlikte oğlunun isminin yaşatılacağı Yıldırım Mahallesi'ndeki anaokulunu ziyaret etti. Okulu gezen Karakaya duygusal anlar yaşadı.

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya oğlunun isminin anaokuluna verilmesiyle acılarının bir nebze olsun hafiflediğini ifade ederek, "Buradan nice Bedirhan'lar, Mustafa'lar çıkacak. İnşallah vatan için, millet için, bayrak için savaşan Bedirhan'lar, Mustafa'lar çıkar inşallah. Rabbim devletimizin büyüklerine zeval vermesin. Ülkemizi bölmek isteyenleri de Rabbim kahretsin. 10 aylık bebek onlar için ne anlam ifade diyordu düşünüyorum bir şey bulamıyorum. Bebeğe taş at deseniz taş atmayacak, silah tut deseniz silah tutamayacak ondan ne istediniz. Eşim yine aynı elinde silah tutamazdı. Korkardı o tutup da teröriste kurşun mu sıkacaktı. Ama teröristler bunları düşünmediği için savunmasız bebek ve annesinden can istemişler onlarda vatan için canını seve seve feda etti" dedi.



"Türkiye'yi bölemeyecekler"

Ciğerinin yandığını anlatan Karakaya, "Ama böyle güzel şeyleri gördükçe bir nebze de olsa hafifliyoruz. Allah milletimizi, devletimizi her zaman var etsin, zeval vermesin. 81 milyon kişi ağladı 12'nci gün bugün. 12 gündür burada olsun, kendi evimizde olsun gelenimiz, gidenimiz eksik değil Allah herkesten razı olsun gelenden, gelmeyenden, gelmek isteyip de gelemeyenden herkesten razı olsun Rabbim. Türkiye'yi bölemeyecekler, buna güçleri yetmeyecek. Al bayrağımız, ay yıldızımız her zaman dalgalanacak inşallah, ezanımızı dindiremeyecekler. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.

Patlamada gelini ve torununu kaybeden Mustafa Karakaya torunun isminin okulda yaşatılacağı için gurur duyduğunu belirterek, "Çok teşekkür ederim büyüklerimize, bizim için gurur verici. Allah razı olsun büyüklerimizden vatan millet sağolsun daha nice nice Bedirhan'lar bu okullarda yetişip devletimiz, Türkiye'miz, bayrağımız için savaşacaklar. Daha nice Bedirhan'lar, Mustafa'lar şehit olacak. Biz bayrağımızın her zaman göklerde dalgalanması için her zaman hazırız. Allah bin kere razı olsun devlet büyüklerimizden. Allah bu acıyı kimseye göstermesin. Bunları yapanları Allah kahretsin. Rabbim onları iki cihanda güldürmesin" ifadelerini kullandı.