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Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

Karaman’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Karaman-Mersin Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Aksoy (27) yönetimindeki 70 AP 315 plakalı otomobil ile Bilal Üstünel (29) idaresindeki 41-TPZ-5 Hollanda plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 70 AP 315 plakalı otomobilin sürücü Mehmet Aksoy ile yanında bulunan Emine Kayserli (28), olay yerinde hayatını kaybetti. 
Diğer otomobilin sürücüsü Üstünel ile birlikte aynı araçta bulunan Selman Üstünel, Murat Sütçü ve Turan Emdirme yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden, Aksoy ve Kayserli'nin cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaralıların bulunduğu hastanenin morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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