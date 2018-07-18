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Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman’da iki kişi arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi vurularak yaralandı. 

Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Hisar Mahallesi 453 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan Celalettin T. ile Mustafa Y., arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa T., yanında bulunan av tüfeği ile Celalettin T’ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Celalettin T., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın meydana geldiği sokakta inceleme yapan polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Mustafa T’yi yakalayabilmek için çalışma başlattı.
 

İHA

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