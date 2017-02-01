Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim

Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından illerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
Müdürlüğün eğitim planlaması doğrultusunda şubede görevli teknisyenler, Çiçekdağı'ndaki vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmeleri, gaz kaçakları ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgilendirdi.
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı korunma ve tedbir yolları hakkında bilgiler verildiği vurgulanırken, kaymakamlık, belediye binası, camiler, kahvehane ve iş yerlerine, vatandaşların toplu bulunduğu yerlere ve mahalle giriş çıkışlarına broşürler ve afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı.
AA
Müdürlüğün eğitim planlaması doğrultusunda şubede görevli teknisyenler, Çiçekdağı'ndaki vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmeleri, gaz kaçakları ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgilendirdi.
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı korunma ve tedbir yolları hakkında bilgiler verildiği vurgulanırken, kaymakamlık, belediye binası, camiler, kahvehane ve iş yerlerine, vatandaşların toplu bulunduğu yerlere ve mahalle giriş çıkışlarına broşürler ve afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı.
AA