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Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim

Kırşehir Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 14 kişilik ekip, Çiçekdağı ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara eğitim verdi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı eğitim
Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından illerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bilgilendirme yapıldığı bildirildi.
Müdürlüğün eğitim planlaması doğrultusunda şubede görevli teknisyenler, Çiçekdağı'ndaki vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmeleri, gaz kaçakları ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgilendirdi.
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı korunma ve tedbir yolları hakkında bilgiler verildiği vurgulanırken, kaymakamlık, belediye binası, camiler, kahvehane ve iş yerlerine, vatandaşların toplu bulunduğu yerlere ve mahalle giriş çıkışlarına broşürler ve afişler asıldı, el ilanları dağıtıldı. 
AA                           
 
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