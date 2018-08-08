Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayalıklarda ölü bulunan liseli son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta bir hafta önce 'çarşıya gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve dün Hafik ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kayalıklarda ölü bulunan liseli son yolculuğuna uğurlandı

Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Melek- Erkan Ünlü çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Serkan Ünlü, geçen hafta "Çarşıya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Cep telefonunu satan çocuklarından haber alamayan aile Serkan'ı aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca polise haber verildi. Polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sürerken gencin cansız bedeni Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkisindeki kayalıkta köylüler tarafından bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesi tarafından alındı. Altuntabak Camii'ne getirilen cenaze öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı'ndan toprağa verildi. Cenaze sırasında Ünlü'nün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Öte yandan, gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi cesetten numune alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriSivasKayalıklarda ölü Bulunan Liseli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.