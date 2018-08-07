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Kayıp liseli kayalıklarda ölü bulundu

Sivas'ta 6 gün önce terlikle çıktığını evine bir daha dönmeyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Hafik ilçesinde kayalıklarda ölü bulundu. 

Kayıp liseli kayalıklarda ölü bulundu

Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan pastahanede çalışan Erkan ve Melek Ünlü çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Serkan Ünlü geçtiğimiz Salı günü terlikle 'çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Ünlü'nün uzun süre eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı. Aramalardan bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Yapılan aramalarda lise öğrencisi bulunamadı. Bugün Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkinde bir ceset gören köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerde ölenin lise öğrencisi Serkan Ünlü olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünlü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Lise öğrencisinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan lise öğrencisinin ölüm haberini alan ailesi morgun önünde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 
 

İHA

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