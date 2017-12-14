KAYSERi’DEN HALiSDEMiR’E VEFA

İşte Yavuz Donat'ın bugünkü köşe yazısı:

Niğde'nin Bor ilçesi... Bor'un Çukurkuyu beldesi... Şehit ÖmerHalisdemir'in memleketi.

Bozkırın ortasında küçük bir yerleşim yeri.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 1.5 yıla yakın zaman geçti...

Ama vefalı halkımız... Çukurkuyu'yu... Şehidimizi unutmadı... Öğrenci, öğretmen, memur, doktor, esnaf... Yüz binlerce insan onun mezarını ziyaret etti.

Çukurkuyu'ya bir "Misafirhane" lazım... Kayseri BüyükşehirBelediye Başkanı Mustafa Çelik, geçtiğimiz günlerde Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak'la bir araya geldi... "Misafirhane sözü" verdi.

Yetmedi... "Bir de soğuk hava deposu yapalım" dedi.

Konya-Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay... Söz verdi... Çukurkuyu'ya bir stat yapacak... "Top sahası" diyelim.

Çukurkuyu'ya park lazım... Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın bize söz vermişti... "Ama sözde kaldı... Gerisi gelmedi."

İtfaiye binası yok... İtfaiye aracına ihtiyaç var... Belediye binası yetersiz... Bunları kimyapacak?... "Gariban Çukurkuyu'nun imkânı yok ki."

Konya'nın... İstanbul'un... İzmir'in büyükşehir belediye başkanlarına bir çift sözümüz var... "Çukurkuyu'ya el uzatmak çok mu zor?"

Çukurkuyu'nun fahri hemşehrisiyiz... Şehidimizin memleketinin sorunlarını takip etmeyi sürdüreceğiz.

Unutmadan... Allah Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den razı olsun...

Çukurkuyu'nun "Dağıyla, taşıyla, uçan kuşuyla... Bütün ihtiyaçlarıyla" ilgileniyor.