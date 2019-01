Kaza Sonrası Can Pazarı Malatya-Kayseri karayolunda kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle meydana gelen kazanın ardından can pazarı yaşandı. Emniyet kemeri takılı olan kamyon sürücüsü araçta sıkışırken, emniyet kemeri kullanmadığı tahmin edilen tır sürücüsü ise yola fırladı. Vatandaşlar her iki sürücünün de hayatta kalması için yoğun çaba sarf etti.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:48