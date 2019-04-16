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Kazaya kızdı, havaya ateş açtı

Sivas’ta iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından olay yerine gelen sürücünün oğlu kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 17.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine giden M.K. idaresindeki 34 JZ 9016 plakalı kamyonet, kavşaktan yola giriş yapan A.D. idaresindeki 58 FN 028 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen kamyonet sürücüsünün oğlu H.K. ile diğer taraf arasında tartışma çıktı. Sinirlenen H.K., yanındaki kurusıkı tabanca ile havaya bir el ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirirken, H.K.'da bulunan kurusıkı tabancaya el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine gelerek çevrede inceleme yaptı. Daha sonra H.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

İHA

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