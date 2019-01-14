Kendirden Kanser İlacı Üretmek İstedi Başına Gelmeyen Kalmadı

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken memleketi Sivas’ın Gemerek ilçesinde kendir üzerinde bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Abdullah Çoban, kendirden kanser ilacı ve çelikten 10 kat güçlü zırh üretmek isteyince başına gelmeyen kalmadı. Bilimsel çalışmaları için evinin bahçesinde yola yakın bir noktada saksılar içerisinde kendir yetiştiren bilim adamı, önce gözaltına alındı, ardından nezarete atıldı, hiç uyuşturucu ve alkol kullanmadığı tespit edilmesine rağmen, kullanmak üzere uyuşturucu yetiştirdiği için ceza aldı. Bitmedi halen ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor. Bilim adamı ayrıca aldığı cezalar yüzünden üniversitedeki görevinden de oldu.



Türkiye’yi kalkındıracak ürün

Prof. Dr. Abdullah Çoban, tüm yaşadıklarına rağmen kendirin Türk tarımını kalkındıracak bir ürün olduğunu belirtip, “Hint keneviri ile 3 bin çeşit ürün elde edilebilir. Türk tarımını kalkındırabilecek önemli bir üründür. Diğer bitkilerden farklı olarak en önemli özelliklerinden biri havadan aldığı fosforu toprağa vermesidir. Taban gübresine ihtiyaç duyurmayan tek bitkidir. 2-3 yıl bir toprağa kendir bitkisi ekildiğinde bir daha o toprağa tavan gübresi vermeye gerek kalmaz. Kanser, alzheizmer, Parkinson ve özellikle epilepsi hastalıklarına ekstraları faydalı olur“ dedi.



Kanser ilacı ve çelikten güçlü zırh üretecekti

Çoban, kendir ile kanser ilacı ve çelikten 10 kat daha güçlü çelik yelek üretmek için bilimsel çalışmalar yürüttüğünü belirtip, “1940 yılında Henry Ford hint kenevirinden, çelikten 10 misli daha sert olan araba kaportası yaparken ben bugün ÇDN ekiminden dolayı, böyle bir faydalı ürünün ülkemize tanıtılması, ülkemiz insanlarının bu üründen yararlanmasına verdiğimiz katkıdan dolayı yargılanıyoruz. Bundan yıllar önce ben, ÇDN’nin yani Hint Kenevirinin faydalarını gördüm. Evimin bahçesinde, yola 7 metre mesafede, 5 metre kare alan içerisinde saksılarda Hint Keneviri yetiştirmeye başladım. Jandarma, Kaymakam severlerdi sayarlardı gelip burada otururduk. Neden yetiştirdiğimi de bilirlerdi. Benim yetiştirdiğim bu kendirlerden kanser ilacı yapmaya çalıştığımı, tekstil mühendisi olan oğlumun da kendirden kurşun geçirmek yelek üretimi üzerinde çalışmaları olduğunu anlatırdım” dedi.



Profesör nezarete atıldı

Bilimsel çalışmalarından dolayı uyuşturucu üretmekle suçlanıp nezarete atıldığını belirten Çoban, “Bir gün jandarmalar geldi. Bunları sökeceğiz dediler. Sonra beni akşama kadar bekletip gözaltına aldılar. Sonra nezarete attılar. İki gün nezarette kaldım. Bilimsel araştırma yaptığımı söylememe rağmen bana gözetim verdiler, Sivas’ta götürdüler. Sivas’ta bana idrar ve kan tahlili yapıldı. Uyuşturucu ve alkol kullanmadığım tespit edildi. Buna rağmen kendi uyuşturucu ihtiyacını karşılamak için kendir üretmek ile suçlandım. Hakime, ‘eğer esrar amaçlı üretim yapmak istesem bunu görülmeyecek gizli bir yerde yapardım, yolun üzerinde evimin bahçesinde yapmazdım. İyi kötü profesör olduğuma göre kafam da çalışıyor’ dedim. Uyuşturucu ve alkol kullanmadığıma dair rapor olmasına rağmen beni uyuşturucu kullanmak için ekmekle suçladılar. Suçumun sabit görüldüğüne dair karar verdiler. 10 ay hapsime, kurt dışına çıkış yasağı konmasına, denetimle gözetim ve imza yetkimin alınmasına hükmedildi” şeklinde konuştu.



“Yılmayacağım”

Yaşadıkları karşısında doğru olduğundan emin olduğu yolda yürümeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Abdullah Çoban, yaşadığı sürece ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini ifade edip şunları söyledi: “Ben yaptığım işten gurur duyuyorum. Benim yaptığım iş doğruydu. Cumhurbaşkanımız da bunu tasdik etti. Dolayısı ile ben hedefime ulaştım. Yılmayacağım, yine çalışmalarıma devam edeceğim. Ömrüm yettiği sürece bu memlekete hizmet benim görevimdir.”

