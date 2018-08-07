Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kene ile mücadele için köylülere beç tavuğu dağıtıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünce, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele için köylülere 100 tane ücretsiz beç tavuğu dağıtıldı.

Kene ile mücadele için köylülere beç tavuğu dağıtıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından Tilkili ve Koçubaba köyünde 100 adet beç tavuğu vatandaşlara teslim edildi. 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gene Müdürlüğü, Türkiye genelinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde keneyle biyolojik mücadele için başlatılan çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırıkkale’de son 3 yılda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının yoğun olarak görüldüğü köylerde vatandaşlara, birer çift olarak ve evlerinin önünde beslemek şartı ile 350 adet beç tavuğu dağıtımı yaptı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBölge HaberleriDoğa Koruma Ve Milli Parklar Kırıkkale Şube MüdürlüğüKIRIKKALEKırım Kongo Kanamalı Ateşi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.