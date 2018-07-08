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Kereste dükkanındaki yangın paniğe neden oldu

Aksaray’da keresteciler sanayiinde bir dükkanda çıkan yangın paniğe neden oldu. 

Kereste dükkanındaki yangın paniğe neden oldu

Yangın, Yeni Sanayi Mahallesi Keresteciler Sanayi’nde bir dükkanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, dükkan ve dükkanın önünde bulunan keresteler bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Yangını fark eden bekçi tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili araştırma başlattı. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi. 
 

İHA

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