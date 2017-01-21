Kırıkkale’de 65 bin aboneye fiber internet hizmeti Türk Telekom İl Müdürü Hayrettin Öztaş, fiber internet sisteminin alt yapısı ile Kırıkkale’de 65 bin civarında abonenin bu teknolojinin kullanıldığını söyledi.

Türk Telekom İl Müdürü Hayrettin Öztaş, Kırıkkale’de 7/24 hizmet veren bir kurum olduklarını ve Teknik personel ile günün her saatinde hizmet verdiklerini söyledi.

Türk Telekom’un işleyişi hakkında bilgiler veren Hayrettin Öztaş, “Kırıkkale’de İletişim ağında çağın getirmiş olduğu fiber iletişimi yüzde 40’lar seviyesinde alt yapısını oluşturduk. Hedefim bu yıl içerisinde yüzde 70-80’lere çıkartmak. Kırıkkale ve tüm ilçelere ulaştırılan fiber optik altyapı ile bu hizmeti istenilen her yerde verebilecek seviyededir. Kırıkkale genelinde bu hizmetten 65 bin abonemiz hizmet almaktadır” dedi.



"Telekom izni şart olmalı"

Haberleşmenin seri şekilde zaman kaybına sebebiyet vermeden vatandaşımız tarafından kullanılabilmesi için Belediyelerin oturma ruhsatı vermede Telekom onayını da istenilmesi gerektiğine dikkati çeken Telekom Müdürü Öztaş, “Belediyeler iskan ruhsatında nasıl ki Bedaş onayını istiyor ise Telekom onayın da istemeleri önemli bir konudur. İletişim özgürlüğünün önünü açmamız için oturum izninde Telekom izni şart olmalıdır” dedi.

Türk Telekom’a gelerek yeni bina evine internet bağlatmak isteyen 180 aboneye hizmet vermede zorlandıklarını belirten Öztaş, “Bina içerisinde altyapısı olmayan abonelerimize iç tesisatı yapmadan hizmet sunamıyoruz. Bu yüzden oturum izni verilirken Telekom onayının önemi burada öne çıkıyor” şeklinde konuştu.



"İnternet kullanma özgürlüğü kısıtlanmasın"

Kendilerine hizmet için müracaat eden Telekom alt yapısı olmayan şu anda 180 bina tespit ettiklerini söyleyen Hayrettin Öztaş, “Bina içerisinde altyapısı yapılmamış bu binalara internet hizmeti verebilme sansımız yok. Bu durumda 2-3 ay bekleyen abonelerimiz var. Oturma aşamasına gelmemiş binalar bunlara dahil değiller” ifadelerini kullandı.

Bina içerisindeki eksikliklerin Müteahhit tarafından tamamlanması gerektiğine dikkati çeken Hayrettin Öztaş, “Sonradan yapılacak çalışmalar ile hem zaman kaybı hem de vatandaşın internet kullanma özgürlüğünü kısıtlamış oluyoruz. Bu durumda Belediyelerin oturum ruhsatı verirken Telekom onayının önemi ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.

İHA

