Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kırıkkaleliler demokrasi için yürüdü, meydanları doldurdu

Kırıkkale’de “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında binlerce vatandaş demokrasi yürüyüşü yaparak meydanları doldurdu. 

Kırıkkaleliler demokrasi için yürüdü, meydanları doldurdu

Kırıkkale’de “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde binlerce vatandaş bir araya gelerek caddelerde ellerinde Türk bayrakları, pankartlar ve metrelerce uzunluğundaki Türk bayraklarıyla demokrasi yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe polisler ve askerler katılırken mehteran takımı da yürüyüşe eşlik etti. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplanan kalabalık sabaha kadar nöbet tutuyor. 

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzantısı tarafından düzenlenen darbe teşebbüsü sırasında şehit düşen 248 kahraman Kırıkkale’de anılırken, ruhlarına Fatiha okundu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilahiler söylendi, mehteran takımı gösterileriyle devam etti. Programa Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberKIRIKKALE15 TemmuzBölge Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.