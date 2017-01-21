Kırşehir uyuşturucuyla mücadelede örnek oldu Nevşehir'den gelen heyet, Kırşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında kurulan Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir il protokolü, Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve merkezin hizmet şekli, projenin uygulama anlayışını yerinde görerek bilgi aldı.

Heyet, incelemelerinin ardından Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Şentürk, uyuşturucunun toplum için büyük bir sorun olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kırşehir'de uyuşturucu ile mücadele etmek ve gençleri beladan kurtarmak maksadıyla bu projeyi hayata geçirdik. Onları topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırmak en büyük hedefimiz. Gençlerimizin tıbbi tedavilerinin yanı sıra manevi boşluklarını da doldurmak için faaliyetler yürütüyoruz. Ayrıca, gençleri sanat ve meslek sahibi yaparak para kazanacak bir duruma getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de burada onlara, İş-Kur aracılığı ile meslek ve sanat edindirme kursları veriyoruz. Yarım kalan eğitimlerini de tamamlamaları için de gençlere mesleki açık lise eğitimi vermekteyiz. Gençlerimiz ayrıca, merkezde yer alan spor salonunda spor faaliyetleri ile gerçekleştirerek vücut ve zihin sağlıklarını koruyorlar."

Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezinde, daha önce de Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kırıkkale valileri incelemelerde bulunmuştu.

AA

