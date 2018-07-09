Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Klasik otomobiller Kapadokya’da buluştu

Hollanda’dan yola çıkan klasik araba tutkunları peribacalarıyla ünlü Kapadokya’dan geçti. 

Klasik otomobiller Kapadokya’da buluştu

Geçtiğimiz günlerde Kapıkule sınır kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan ve Çin’in başkenti Pekin’e gitmek üzere düzenlenen klasik araba turuna katılanlar Avanos ilçesi ve Göreme’de tarihi turistik mekânları gezdi. “TransAsia” adıyla düzenlenip Hollanda’nın Bant şehrinde klasik arabalarıyla buluşan gezginler 25 bin km yolculuk yaparak bir buçuk ayda Çin’e ulaşmayı hedefliyor. 

Daha sonra Rusya üzerinden tekrar Hollanda’ya dönecek olan klasik araba meraklıları Kapadokya bölgesinde daha önceki yıllarda olduğu gibi gezinti yaptılar. Peribacaları önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ise yolculuklarına devam ettiler. 

Kapadokya’dan Kayseri ve Sivas üzerinde Erzincan’a geçerek mola verecek olan klasik araba meraklıları İran’a ardından da Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan geçerek Çin’e varacaklar. 
Transasia adıyla turu düzenleyen klasik araba meraklısı Klaas Postma, 6 Ağustos’ta Çin’e varmayı hedeflediklerini, geçtikleri yerlerde tarihi ve kültürel alanları gezdiklerini söyledi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberBölge HaberleriKapadokyaKlasik Araç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.