Kocası için üretmişti şimdi yurt dışına gönderiyor

Ev kadınlarına verilen mikro krediden yararlanıp küçük bir sermaye ile yaklaşık 3 yıldır çam kozalağı reçeli üreten ev hanımı Muteber Hatun Er, eşinin solunum yolları tedavisine bitkisel destek sunuyor. Her yıl mayıs ve haziran aylarında ormanlık alanlarda topladıkları çam kozalaklarını hijyen kurallarına uyarak belli aşamalardan sonra çam kozalağı reçeli haline getiren Er, kavanozlara doldurduğu şifa kaynağı çam kozalağı reçelini satışa hazır hale getiriyor.

Sıcak suyla defalarca yıkanarak temizlenen çam kozalağı, kısık ateşte uzun süre kaynatılıyor ve kıvama gelmesi bekleniyor. Yumuşayan çam kozalağı pancar şekeri, incir ve safran ile buluşuyor daha sonra kaynamaya bırakılıyor. Kıvama gelene kadar ateşte kaynatılan şifa kaynağı çam kozalağı reçeli yenmeye hazır hale geliyor. Geçen yıl taleplere yetişemediği için bu yıl üretimi artırarak bin kilo üzerine çıkarmayı hedefleyen Er, aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Yurt içinde birçok ilde olduğu kadar Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden de talep gören çam kozalağı reçelinin kilosu 40 liradan alıcı ile buluşuyor.







“Koah, astım ve bronşit gibi solunum yollarına iyi geliyor”

Çam kozalağı reçelinin şifa kaynağı olduğunu belirten Er, reçelin iltihap sökücü, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğinin yanı sıra koah, astım ve bronşit gibi solunum yolları hastalıklarına da iyi geldiğini söyledi. Kadın girişimci Muteber Hatun Er yaptığı açıklamada “Eşim koah hastası olmuştu. Kortizonları kullanırken de bayağı zorlanıyordu. Günde 3 defa alıyordu. Ben de bir araştırmaya girdim ve kozalakları gördüm. Eşimde denemeye başladım. 6 ay ila 1 yıl sonra eşimde büyük bir iyileşme olduğunu gördük. Bunun da çam kozalağından kaynaklandığını tespit ettik. Başka kullananlarda oldu. Mesela vücuttaki uru yok ettiğini iltihap söktüğünü gördük. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve gribe karşı koruyor. Çokta faydası oldu biz eşe dosta ikram ettik. Onlarda memnun kalınca talepler oldu. Bu şekilde her sene daha fazla yapmaya başladık. Alımda çok olunca seneden seneye üretimimiz artmaya başladı. Bu sene de talep çok bin kavanozun üzerinde üretim yapacağım. Geçen sene isteyenlere gönderememiştim. Bu sene inşallah daha faydalı olmaya çalışacağım” dedi.







“Yurtdışından da ilgi görüyor”

Yurtdışından da birçok ülkeye çam kozalağı reçeli gönderdiğini belirten Er, “Hem ülke genelinde hem de yurt dışında Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelere gönderiyorum, talep çok. Türkiye’den doğudan batıya her yere şu anda kargo ile çam kozalağı reçelini gönderiyorum, yiyen şifa buluyor. Tamamen organik. Pancar şekeri kullanıyorum, incir ve safran ile kendime sakladığım özel bir ürün daha var onlarla çok güzel bir lezzet haline getirdim. Kanser hastaları için de şeker ve incir kullanmadan yapmaya çalışıyorum. Ama isteyenler doktoruna danışıp öyle kullanmalarını istiyorum. Kilosu bu sene 40 lira, birer kiloluk şişeler içerisinde gönderiyoruz” şeklinde konuştu.







“Artık daha rahat nefes alabiliyorum”

3 yıldır çam kozalağı reçelini şifa amaçlı kullandığını söyleyen Muteber Hatun Er’in eşi Yasin Ali Er, ise “Eşimin de belirttiği gibi takriben 3 yıl kadar önce koah teşhisi konulduktan sonra kimyasalların dışında bitkisel olarak ne kullandığımızda bizim için çözüm olur ve daha rahat ederiz daha rahat nefes alabiliriz diye araştırma yaptık ve çam kozalağı reçelinin bu anlamda faydalı olacağını öğrendik. Eşimin sağlıkçı kökenli olması hasebiyle biraz daha derinlemesine araştırmasını yaptığımızda çam kozalağı reçelini yaparken içine yine çam türü bir ağacın meyvesinin katkısıyla daha bir sağlıklı sonuç aldık. Ben artık rahat konuşabiliyorum, artık daha rahat nefes alabiliyorum. Yakın dostlarım bilirler çıkıp yürümekte zorlanırdım. 500 metre ilerideki fırının baca dumanından etkilendiğimi ve evime tekrar döndüğümü biliyorum. Ama artık kilometrelerce yürümekte zorlanmıyorum. Ayrıca bu üründen tedarik eden birçok insan ile dost edindik. Onlarında teşekkürlerini ve dualarını almaktayız” ifadelerine değindi.