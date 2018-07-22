Konya İtfaiyesi’nden gece tatbikatı

Sancak İtfaiye Merkezi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 ekipleri tarafından, Özbekistan'ın farklı şehirlerinden gelen itfaiyecilerle birlikte arama kurtarma, yangın, trafik kazası ve ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı olarak gece tatbikatı gerçekleştirildi.



Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici, Özbekistan’dan gelen itfaiyecilere yaklaşık 2 hafta süren eğitim programı düzenlediklerini belirterek, eğitimleri gece operasyonuyla tamamladıklarını söyledi. İşbitirici, gece gerçekleştirilen tatbikatın örnek olmasını diledi.



Özbekistan İtfaiye Genel Müdürlüğü Merkezi Başkanı Yarbay Nurcan Bekbaum ise, 12 günlük eğitim sürecinde yardımcı olan eğitimcilere, Konya İtfaiye Dairesi Başkanlığına ve diğer paydaşlarına teşekkür etti.



Yapılan konuşmaların ardından gece tatbikatına geçildi. İlk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ekipleri tarafından, 5 katlı binada çıkan yangın söndürülerek, bina içerisinde bulunan yaralılar kurtarıldı. Deprem sırasında çöken binanın altında kalan vatandaşın AFAD ve UMKE ekipleri tarafından göçük altından kurtarılmasıyla tatbikat devam etti. Son tatbikatta ise, itfaiye ekipleri zamanla yarışarak yanan aracı söndürdü. Büyük heyecana sahne olan tatbikatlar izleyenlerden ve Özbekistan'dan gelen katılımcılardan tam not aldı.