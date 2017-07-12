KONYA’DA DEAŞ OPERASYONU

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapan polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.



Operasyonda, Meram ilçesi Dörttokka Caddesi'ndeki bir evde ekipler ile teröristler arasında çatışma çıktı.



Takviye kuvvet gönderilen bölgedeki operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 polis memuru hafif yaralandı.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polislerden birinin kaskına mermi isabet ettiği belirlendi.



- 8 şüpheli gözaltına alındı

Polisin, operasyon kapsamında 11 adrese düzenlediği baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



Konya Valisi Yakup Canbolat, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da çatışmanın yaşandığı eve gelerek inceleme yaptı.



Emniyet Müdürü Yaman, telsizden operasyona katılan polislere teşekkür ederek, "Operasyonda görev alan tüm silah arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor, tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü musibetten korusun. Ayrıca yaralı arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.



- 3 kilogram TNT ile canlı bomba yeleği bulundu

Evde yapılan incelemede, 3 kilogram TNT patlayıcı ile canlı bomba yeleği bulundu.



Yaklaşık 2,5 saat süren operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin cesedi, incelemenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Operasyonun gerçekleştirildiği evin sokağında yaşayan Şenay Çelikten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 5 surlarında karşı binadan gelen silah sesleriyle uyandıklarını söyledi.



Eşi ve çocuklarıyla pencereden uzak durarak olan biteni anlamaya çalıştıklarını ifade eden Çelikten, şöyle konuştu:

"Hava aydınlandıktan sonra dışarı baktığımda zırhlı polis arabalarıyla silahlı güvenlik güçlerini gördüm. Çatışmalar uzun süre devam etti. O evde oturanları tanımıyorum. Yaklaşık 20 gün önce kiralandı. Aile değillerdi. Sırt çantalarıyla gelip, gidiyorlardı. Çok korktuk. Evden çıkan mühimmatı duyunca 'Allah korumuş' diyorum."



- Çatışma çıkan ev Özel Harekat Şube Müdürlüğü güzergahında

Öte yandan çatışmanın çıktığı ev, Vali Konağı yakınlarında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı güzergahında bulunuyor.



Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Meram ilçesi Dutlukır mevkisinde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahındaki ikamet ve işyerlerine yönelik önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.



Bu çalışmalarda Dörttokka Caddesi'ndeki müstakil binayı kiralayan A.Y'nin DEAŞ terör örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, hakkında gözaltı kararı bulunan A.Y'nin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında 4 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada, 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bir adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

AA