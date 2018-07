Koruyamadığımız her çocuk bizim suçumuz olduğunu ifade eden Kıymazer, açıklamasında şunları söyledi: ‘‘Çocukluk; Hepimizin bir dönem olarak yaşadığı ve sadece doğum ile yetişkinlik arasındaki bir dönem olmasının ötesinde bir anlama sahiptir. Çünkü çocukluk dönemindeki yaşantılar bireyin ileriki yaşlardaki yaşantısını büyük ölçüde etkilemektedir. Her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların korunması, sağlıklı olarak büyümeleri, kız ve erkek ayrımı yapılmadan eğitim almaları günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından biri olmuştur.



Bu risklerden biri olan çocuk istismarı; Çocuklara yönelik bir yetişkin, grup, toplum, devlet veya başka bir çocuk tarafından, bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyecek kasıtlı bir davranış bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Öyle ki çocuklardaki ruhsal, zihinsel ve bedensel hastalıkların ve ölümlerin en önemli sebeplerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.



İstismara uğrayan çocuklar genellikle korkutulur ve sindirilir. Bundan dolayı birçok çocuk sesini çıkarmaz ve yaşadıklarını gizler. Bununla birlikte gelenekler örfler, feodal ilişkiler, ekonomik ilişkiler, toplumsal statülerin de baskısıyla birçok olay açığa çıkarılmadan üzeri örtülür. Bu durum istismarın toplumdaki devamını sağlar. Unutulmamalıdır ki istismar sadece cinsel istismar değildir’’



‘Koruyamadığımız her çocuk bizim suçumuzdur’



“Genç Birey” olmasında öncü, toplumun kanayan en derin yarasına ilaç olmasına da gönüllü olduklarını belirten Kıymazer, ‘‘Göstermelik kurulan komisyonlar, kapatılan dosyalar, iyi hal indirimleri istemiyoruz artık. Bu iki kelime yan yana bile insan olanı rahatsız eder. Çocuk saflığın ifadesidir, tecavüz gibi iğrenç bir olayın içinde olamaz. Olsa olsa sapık insan, hasta ruh, susan toplum, göz yuman ahlak, çanak tutan sistem vardır! Bizler her şeyden önce çocukları için endişe duyan anneler, babalar, abiler ve ablalarız. Ve Genç Bireyler Derneği olarak her çocuğun birer “Genç Birey” olmasında öncü, toplumun kanayan en derin yarasına ilaç olmasına da gönüllüyüz. Bu doğrultuda devletimizden, hükümetimizden, muhalefet partileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Adalet bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili makamlardan çocuk istismarlarının son bulması için gerekli çalışmaları yapmalarını, yeni yasa ve düzenlemelerle cezaların ağırlaştırılmasını, bu işi yapan kişi ve kişilerin iyi halden yararlanmamaları, dün Özgecanların, bugün Eylül ve Leylaların başına gelen bu iğrenç olayın, yarın başka çocukların başına gelmemesi adına gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyor, bu tür olayların son bulmasına adına üzerimize düşen göreve hazır olduğumuzu da belirtmek istiyoruz. Çocuk dediğin sokakta oynar top oynar evcilik oynar ama evlendirilemez çocuk doğuramaz ve istismar edilemez’’ diye konuştu.