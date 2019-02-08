Malatya’daki feci kazada 1 ölü, 17 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Ali U. yönetimindeki 58 AAC 917 plakalı yolcu otobüsüyle Battal Y. idaresindeki 44 ED 711 plakalı Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan 18 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Mehmet Mustafa Kozan (51) yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve Kaymakam Muhammed Taha Canpolat olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



